Опишите картинку пожалуйста. Предложений 7-10. Как связаны люди, что они делают, как себя чувствуют?

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Опишите картинку пожалуйста. Предложений 7-10. Как связаны люди, что они делают, как себя чувствуют?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There is a family. they are having dinner and they are happy
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