Слова с суффиксами -ан, -ян, -ин, -онн,- енн по 5 слов в каждую группу. пожалуйста помогите!!! Даю 25 баллов
Русский язык
Слова с суффиксами -ан, -ян, -ин, -онн,- енн по 5 слов в каждую группу. пожалуйста помогите!!! Даю 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожаный,песчаный,кованый,жеваный Волосяной торфяной,дровяной,серебряный(искл). Построенный,решенный,настроенный,сваренный,спиленный. Куриный,гостиный,соловьиный.
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