Опишите круговорот веществ в почве

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Почва. Почва – рыхлый тонкий поверхностный слой суши, контактирующий с воздушной средой. Почва образуется и развивается в результате взаимодействия растительности, животных, микроорганизмов, горных пород и является самостоятельным природным образованием. Основные компоненты почвы: · Минеральная основа (50-60% общего состава почвы): камни, частицы глины, песка. · Органическое вещество (до 10%). · Воздух (15-25%). · Вода (25-35%). Неоднородность почвы приводит к тому, что для организмов разных размеров она выступает как разная среда. Обитатели почвы: 1. Микрофауна – мелкие почвенные животные (простейшие, тихоходки, нематоды, коловратки и др.). Они живут в почвенных порах, заполненных водой. 2. Мезофауна – более крупные почвенные животные размером от десятых долей до 2-3 мм (клещи, мелкие виды насекомых и др.). Почва для них представляет собой систему мелких пещер. 3. Макрофауна – еще более крупные почвенные животные размером от 2 до 20 мм (дождевые черви, многоножки и др.). Для них почва – плотная среда, оказывающая механическое сопротивление при движении. 4. Мегафауна – это крупные землерои, в основном из числа млекопитающих (слепыши, кроты, кролики, сурки и др.). Поверхностные слои почвы содержат большое количество остатков животных организмов и растительных организмов, разложение которых приводит к образованию гумуса. Количество гумуса определяет плодородие почвы. В почве обитает великое множество различных живых организмов, которые изменяют физические и химические характеристики почвы. Растения поглощают из почвы необходимые минеральные вещества, но после смерти растений, изъятые элементы возвращаются в почву. Почвенные организмы постепенно перерабатывают все органические остатки. В искусственных агроценозах такой круговорот нарушен, т.к. человек изымает значительную часть с/х продукции, используя ее для своих нужд. Почва становится бесплодной.