Х - 0,7 = 2 1\2 десятичную дробь нужно перевести
Математика
Х - 0,7 = 2 1\2 десятичную дробь нужно перевести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи, вот такой ответ получился
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