Помогите! Нужно перечислить 10 художественно-изобразительных средств в поэме Медный Всадник
Литература
Помогите! Нужно перечислить 10 художественно-изобразительных средств в поэме Медный Всадник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например, -эпитеты: пустынных волн, надменный сосед, убогого чухонца, прозрачный сумрак, державное теченье -олицетворение: чернели избы, нева несет -сравнение: Нева сравнивается с шайкой разбойников
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