Опишите переменную mas для одномерного массива состоящего из 100 вещественных чисел

Информатика
Опишите переменную mas для одномерного массива состоящего из 100 вещественных чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В блоке объявления переменных: var mas:array[1..100] of real; можно по-другому: const n =100; var mas:array[1..n] of real;
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