Опишите поэтапно поэтапно Как образуется спора у бактерий Кто не знает просьба не писать

Биология
Опишите поэтапно поэтапно Как образуется спора у бактерий Кто не знает просьба не писать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Подготовительный этап 2) Образование спорогенной зоны 3)  Образование проспоры и споры 4)  Созревание споры Если нужно подробнее, пиши
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