Опишите поэтапно поэтапно Как образуется спора у бактерий Кто не знает просьба не писать
Биология
Опишите поэтапно поэтапно Как образуется спора у бактерий Кто не знает просьба не писать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Подготовительный этап 2) Образование спорогенной зоны 3) Образование проспоры и споры 4) Созревание споры Если нужно подробнее, пиши
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