Определи часть речи, у имён существительный определи род: Колобок, беготня, бегущий, хохочет, малинка, побелил, побелка, хохот, белизна, печник, испёк, бегун, смешинка, малинник, рассмешит, насмешник, море.
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Определи часть речи, у имён существительный определи род: Колобок, беготня, бегущий, хохочет, малинка, побелил, побелка, хохот, белизна, печник, испёк, бегун, смешинка, малинник, рассмешит, насмешник, море.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
колобок-сущ.муж.родбеготня-сущ.,жен.родхохочет-глмалинка-сущ.,жен.родпобелил-глпобелка-сущ.,жен.родхохот-сущ.,муж родбелизна-сущ.,жен.родпечник-сущ.,муж.родиспек-глбегун-сущ.,муж.родсмешинка-сущ.,жен.родмалинник-сущ.,муж.родрассмешит-глнасмешник-сущ,муж.родморе-сущ.,ср.род
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