Вычислите, сколько килограммов подстилки в год необходимо 80 курам ,зная, что для 50 кур за год израсходовали 400 кг подстилки.
Математика
Вычислите, сколько килограммов подстилки в год необходимо 80 курам ,зная, что для 50 кур за год израсходовали 400 кг подстилки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400:50=8 кг подстилки нужно одной курице 8*80=640 кг подстилки потребуется 80 курам
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