Вычислите, сколько килограммов подстилки в год необходимо 80 курам ,зная, что для 50 кур за год израсходовали 400 кг подстилки.

Математика

Вычислите, сколько килограммов подстилки в год необходимо 80 курам ,зная, что для 50 кур за год израсходовали 400 кг подстилки.

Автор: Гость