Определи начало развитие действие и концовку. составь текст. о чём? и о ком? говори??ься в тексте? озаглавь его. напиши ответы на вопросы у кого пропала мать? у кого родились котята? кто стал кормить ежат? сравни два заголовка...
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Определи начало развитие действие и концовку. составь текст. о чём? и о ком? говори??ься в тексте? озаглавь его. напиши ответы на вопросы у кого пропала мать? у кого родились котята? кто стал кормить ежат? сравни два заголовка "мурка и ежата" и "зверки спасены!". в каком заголовке отражена тема, а в каком-основная мысль текста? поставь выделенные слова в начальную форму. определи склонения. У маленьких ежат пропала мать. Колючие комочки погибали. Они были голодные.У кошки Мурки родились котята. Она кормила их молоком. Раз Мурка подошла к ежатам. Она тронула их лапой и отбежала. Ежи кололись. Ежата уткнулись в прутья корзины и затихли. Грозила беда.Ежей завернули в тряпочку. Теперь они не были колкими. Мурка кормила их молоком. Зверьки были спасены.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извините это не ответ-пожалуйста не задавайте такие вопросы на которые можно ответить самим.Еще раз прости что не помогла :(
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