Определи стороны многоугольников и вычисли периметры плиз!!!!

Математика
Определи стороны многоугольников и вычисли периметры плиз!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А каких многоугольников? есть же и 4 и 5 и 6 и так далее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Өз уақытында тамақтанындар-переведите пожалуйста, переводчик тупит
Ответить
Математика
Заменив звёздочку соответствующей цифрой,найдите:1) 1*1, 1*5, 2*8, 31*, 23*, *53, *49?
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите подлежащее, перестройте предложение так, чтобы под??ежащее стало обращением расставьте знаки препинания: шумит земля...
Ответить
Математика
Путешествие в первый день проехали 2 седьмых всего намечено пути. Сколько осталос?? ему проехать если намеченный путь составляет 140 верст?
Ответить
Математика
Астя называет число «хорошим», если оно делится на 16. Сколько, по мнению Насти, «хо??оших» пятизначных чисел вида xy16z?
Ответить