Определи стороны многоугольников и вычисли периметры плиз!!!!
Математика
Определи стороны многоугольников и вычисли периметры плиз!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А каких многоугольников? есть же и 4 и 5 и 6 и так далее
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