Өз уақытында тамақтанындар-переведите пожалуйста, переводчик тупит

Қазақ тiлi
Өз уақытында тамақтанындар-переведите пожалуйста, переводчик тупит
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВОВРЕМЯ ПИТАЙТЕСЬ ПЕРЕВОД
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Заменив звёздочку соответствующей цифрой,найдите:1) 1*1, 1*5, 2*8, 31*, 23*, *53, *49?
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите подлежащее, перестройте предложение так, чтобы под??ежащее стало обращением расставьте знаки препинания: шумит земля...
Ответить
Математика
Путешествие в первый день проехали 2 седьмых всего намечено пути. Сколько осталос?? ему проехать если намеченный путь составляет 140 верст?
Ответить
Математика
Астя называет число «хорошим», если оно делится на 16. Сколько, по мнению Насти, «хо??оших» пятизначных чисел вида xy16z?
Ответить
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Обозначьте личные окончания глаголов(можно не обозначать) Определите их время и спряжение: "После Ил...
Ответить