Определи свои черты характера. 1.В своём отношении к людям я________ 2.По отношению к себе я __________ 3. К делу я отношусь___________ Помогите! ПОЖАЛУЙСТА!!!

Обществознание
Определи свои черты характера. 1.В своём отношении к людям я________ 2.По отношению к себе я __________ 3. К делу я отношусь___________ Помогите! ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Дружелюбен, приветлив 2. Заботлив или придирчив 3. Серьезно
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