Определи свои черты характера. 1.В своём отношении к людям я________ 2.По отношению к себе я __________ 3. К делу я отношусь___________ Помогите! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Обществознание
Определи свои черты характера. 1.В своём отношении к людям я________ 2.По отношению к себе я __________ 3. К делу я отношусь___________ Помогите! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы):
Гость:
1. Дружелюбен, приветлив 2. Заботлив или придирчив 3. Серьезно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Литература
Математика