Определи свои черты характера. 1.В своём отношении к людям я________ 2.По отношению к себе я __________ 3. К делу я отношусь___________ Помогите! ПОЖАЛУЙСТА!!!

Обществознание

Определи свои черты характера. 1.В своём отношении к людям я________ 2.По отношению к себе я __________ 3. К делу я отношусь___________ Помогите! ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость