Определить актив или пассив 1. Основные средства 2. Амортизация основных средст?? 3. Вложения во внеоборотные активы 4. Основные материалы 5. Отклонение в стоимости материалов 6. НДС по приобретенным ценностям 7. Нез...

Экономика

Определить актив или пассив 1. Основные средства 2. Амортизация основных средст?? 3. Вложения во внеоборотные активы 4. Основные материалы 5. Отклонение в стоимости материалов 6. НДС по приобретенным ценностям 7. Незавершенное производство 8. Расходы будущих периодов 9. Готовая продукция 10. Касса 11. Расчетные счета 12. Задолженность поставщикам подрядчиками 13. Задолженность покупателей 14. Расчеты по налогам и сборам 15. Расчеты по обязательному страхованию 16. Задолженность персоналу по оплате труда 17. Задолженность подотчетных лиц 18. Расчеты с персоналом по прочим операциям (дебиторская задолженность) 19. Топливо 20. Прочая кредиторская задолженность 21. Задолженность акционерам 22. Недостачи и потери от порчи ценностей 23. Уставный капитал 24. Незаконченное строительство склада 24. Резервный капитал 25. Доходы будущих периодов 26.Нераспределенная прибыль 27. Резервы предстоящих расходов 28. Краткосрочные кредиты банков 29. Запасные части 30. Денежные средства на валютном счете 31. Прочая дебиторская задолженность 32. Авансы полученные 33.Вспомогательные материалы 34. Краткосрочные облигации 35. Авансы выданные 36. Собственные акции 37. Добавочный капитал 38. Оборудование требующее установки 39. Задолженность подрядчикам подрядчиками 40. Задолженность заказчиков

Автор: Гость