Определить химическую формулу вещества если массовая доля кальция 20%,брома80%

Химия
Определить химическую формулу вещества если массовая доля кальция 20%,брома80%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X:y=20/40:80/80= 0.5/0.5:1/0.5 = 1:2    CaBr2
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