Определить химическую формулу вещества если массовая доля кальция 20%,брома80%
Химия
Определить химическую формулу вещества если массовая доля кальция 20%,брома80%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X:y=20/40:80/80= 0.5/0.5:1/0.5 = 1:2 CaBr2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Почеркни слова значение который тебе хотелось бы уточнить по словарю. Мы нашли ос??нку со старым гнездо.
Русский язык
Информатика
Книга , набранная с помощью компьютера , содержит 150 страниц ; на каждой странице -40 строк , в каждой строке -60 символов . Какой объём информа...