Определить начальную скорость тела,которое брошено с высоты 125 м вертикально вниз и достигло земли через 5 с.Сопротивлением воздуха пренебречь.
Физика
Определить начальную скорость тела,которое брошено с высоты 125 м вертикально вниз и достигло земли через 5 с.Сопротивлением воздуха пренебречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tполета=V/g ; g=10 5=v/10 V=50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В книге 208 страниц.Ученик в первый день прочитал 1/4 часть книги,а во второй 3/4 остав??ейся части.Сколько страниц осталось прочитать?
Русский язык
Письма были для Чехова способом существования не просто словом но действием пост??пком. Помогите пожалуйста расставить знаки препинания
Английский язык