Определить начальную скорость тела,которое брошено с высоты 125 м вертикально вниз и достигло земли через 5 с.Сопротивлением воздуха пренебречь.

Физика

Определить начальную скорость тела,которое брошено с высоты 125 м вертикально вниз и достигло земли через 5 с.Сопротивлением воздуха пренебречь.

Автор: Гость