Определить начальную скорость тела,которое брошено с высоты 125 м вертикально вниз и достигло земли через 5 с.Сопротивлением воздуха пренебречь.

Физика
Определить начальную скорость тела,которое брошено с высоты 125 м вертикально вниз и достигло земли через 5 с.Сопротивлением воздуха пренебречь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tполета=V/g ; g=10 5=v/10 V=50
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