В крови больше всего: а) тромбоцитов б) эритроцитов в) лейкоцитов г) лимфоцитов
Биология
В крови больше всего: а) тромбоцитов б) эритроцитов в) лейкоцитов г) лимфоцитов
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Гость:
Скорее всего это ответ ЛЕЙКОЦИТЫ
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