С какими из перечисленных веществ взаимодействует разбавленная серная кислота: а) натрий гидроксидом; б) азот (II) оксидом; в) Сера (IV) оксидом; г) меди (II) оксидом; д) медью; е) магнием?
Химия
С какими из перечисленных веществ взаимодействует разбавленная серная кислота: а) натрий гидроксидом; б) азот (II) оксидом; в) Сера (IV) оксидом; г) меди (II) оксидом; д) медью; е) магнием?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А- гидроксид натрия Г- оксид меди Е- магний
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