С какими из перечисленных веществ взаимодействует разбавленная серная кислота: а) натрий гидроксидом; б) азот (II) оксидом; в) Сера (IV) оксидом; г) меди (II) оксидом; д) медью; е) магнием?

Химия

С какими из перечисленных веществ взаимодействует разбавленная серная кислота: а) натрий гидроксидом; б) азот (II) оксидом; в) Сера (IV) оксидом; г) меди (II) оксидом; д) медью; е) магнием?

Автор: Гость