Расположите приведенные формулы по схеме генетической связи соединений серы: а) SO2; б) H2SO4; в) BaSO4; г) SO3; д) S

Химия
Расположите приведенные формулы по схеме генетической связи соединений серы: а) SO2; б) H2SO4; в) BaSO4; г) SO3; д) S
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Ответ: S ---> SO2 ---> SO3 ---> H2SO4 ---> BaSO 4 д -- а --- г --- б --- в
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