Расположите приведенные формулы по схеме генетической связи соединений серы: а) SO2; б) H2SO4; в) BaSO4; г) SO3; д) S

Химия

Расположите приведенные формулы по схеме генетической связи соединений серы: а) SO2; б) H2SO4; в) BaSO4; г) SO3; д) S

Автор: Гость