Почему о жизни вельмож мы знаем гораздо больше, чем о жизни простых египт??н? Чем владели древнеегипетские вельможи? От кого зависело благополучие вельмож? Пожалуйста!
История
Почему о жизни вельмож мы знаем гораздо больше, чем о жизни простых египт??н? Чем владели древнеегипетские вельможи? От кого зависело благополучие вельмож? Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что про рядовых египтян не писали ничего, в отличие от вельмож, которые были довольно важными персонами, и имели на свое обозначение деньги. Вельможи владели землей, частью простых египтян (крестьянами). От крестьян же и зависело все благополучие вельмож.
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