По­че­му о жизни вель­мож мы знаем го­раз­до боль­ше, чем о жизни про­стых егип­т??н? Чем вла­де­ли древ­не­еги­пет­ские вель­мо­жи? От кого за­ви­се­ло бла­го­по­лу­чие вель­мож? Пожалуйста!

История
По­че­му о жизни вель­мож мы знаем го­раз­до боль­ше, чем о жизни про­стых егип­т??н? Чем вла­де­ли древ­не­еги­пет­ские вель­мо­жи? От кого за­ви­се­ло бла­го­по­лу­чие вель­мож? Пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что про рядовых египтян не писали ничего, в отличие от вельмож, которые были довольно важными персонами, и имели на свое обозначение деньги. Вельможи владели землей, частью простых египтян (крестьянами). От крестьян же и зависело все благополучие вельмож.
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