Гость: Гость:

Потому что про рядовых египтян не писали ничего, в отличие от вельмож, которые были довольно важными персонами, и имели на свое обозначение деньги. Вельможи владели землей, частью простых египтян (крестьянами). От крестьян же и зависело все благополучие вельмож.