Вычислите жесткость пружины растянутой на 8 см по действием сил 400 ньютонов , приложеный к ее концам

Физика

Вычислите жесткость пружины растянутой на 8 см по действием сил 400 ньютонов , приложеный к ее концам

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