Вычислите жесткость пружины растянутой на 8 см по действием сил 400 ньютонов , приложеный к ее концам
Физика
Вычислите жесткость пружины растянутой на 8 см по действием сил 400 ньютонов , приложеный к ее концам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их закона Гука F=k*x k=F/x=400/0,08=5000 Н/м
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