Поясните, почему мышцы ног обладают большей массой чем мышцы рук
Биология
Поясните, почему мышцы ног обладают большей массой чем мышцы рук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это связано с прямохождением. Человек при хотьбе опирается на ноги, а руки бездействуют. Чтобы выдержать человеческий вес, ноги должны иметь большую массу.
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