Письма были для Чехова способом существования не просто словом но действием пост??пком. Помогите пожалуйста расставить знаки препинания

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Письма были для Чехова способом существования не просто словом но действием пост??пком. Помогите пожалуйста расставить знаки препинания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Письма были для Чехова способом существования, не просто словом, но действием, поступком.
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