В книге 208 страниц.Ученик в первый день прочитал 1/4 часть книги,а во второй 3/4 остав??ейся части.Сколько страниц осталось прочитать?

Гость: Гость:

208*1/4=52 - Прочитал ученик в первый день 208-52=156 (осталось прочитать) 156*3/4=117 - прочитал во второй день 117+52=169 - Прочитал ученик в 1 и 2 день 208-169=39 Ответ: Ученику осталось прочитать 39 страниц