Определить показатель преломления стекла если свет распростроняется в нем со скоростью 2*18 в восьмой степени м\с

Физика
Определить показатель преломления стекла если свет распростроняется в нем со скоростью 2*18 в восьмой степени м\с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N= c \ V=3*10^8 \  2*10^8= 1,5
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