Определите длину нити математического маятника, период колебаний которого равен 1с. ускорение свободного падения считайте равным 9,8 м/с2. Ребят, выручайте. Если не сдам, мне хана ((

Физика

Определите длину нити математического маятника, период колебаний которого равен 1с. ускорение свободного падения считайте равным 9,8 м/с2. Ребят, выручайте. Если не сдам, мне хана ((

Автор: Гость