Определите длину нити математического маятника, период колебаний которого равен 1с. ускорение свободного падения считайте равным 9,8 м/с2. Ребят, выручайте. Если не сдам, мне хана ((
Физика
Определите длину нити математического маятника, период колебаний которого равен 1с. ускорение свободного падения считайте равным 9,8 м/с2. Ребят, выручайте. Если не сдам, мне хана ((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=1c g=9.8m/s^2 T=2п корень из l/g I=gT^2/4п^2=9,8*1/4*6.28=0.2м
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