Определите длину нити математического маятника, период колебаний которого равен 1с. ускорение свободного падения считайте равным 9,8 м/с2. Ребят, выручайте. Если не сдам, мне хана ((

Физика
Определите длину нити математического маятника, период колебаний которого равен 1с. ускорение свободного падения считайте равным 9,8 м/с2. Ребят, выручайте. Если не сдам, мне хана ((
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=1c g=9.8m/s^2 T=2п корень из l/g I=gT^2/4п^2=9,8*1/4*6.28=0.2м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 56*24, 37*85, 235*48, 37*129 письмено распишите
Ответить
Геометрия
В равнобедренной трапеции основания равны 8 и 16 см. Диагонали трапеции пересекают??я под прямым углом. Найти высоту трапеции.
Ответить
Физика
Помогите с этим номером. Отметило то, что считаю правильным. Но не уверена
Ответить
Русский язык
Корень к слову предки
Ответить
Окружающий мир
У чиловека наибольшее айкью какое
Ответить