Определите географические объекты с координатами 19 градусов северной широты и 98 ??радусов западной долготы

География
Определите географические объекты с координатами 19 градусов северной широты и 98 ??радусов западной долготы
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Гость:
Куаутинчан вроде будет
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