Определите, к какой части речи относятся производные слова и переведите их. - pollute – polluter; pollutant; pollution; - effect – effective; effectively; - vary – variety; various;

Английский язык

Определите, к какой части речи относятся производные слова и переведите их. - pollute – polluter; pollutant; pollution; - effect – effective; effectively; - vary – variety; various;

Автор: Гость