Определите, к какой части речи относятся производные слова и переведите их. - pollute – polluter; pollutant; pollution; - effect – effective; effectively; - vary – variety; various;

Английский язык
Определите, к какой части речи относятся производные слова и переведите их. - pollute – polluter; pollutant; pollution; - effect – effective; effectively; - vary – variety; various;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pollute глаг  (загрязнять)– polluter существит(источник загрязнения); pollutant существит(загрязнитель); pollution существит(загрязнение); - effect может быть и сущ и глаголом (влияние, влиять)  – effective прилаг (эффективный); effectively нареч(эффективно); - vary глагол (изменяться. меняться) – variety сущ(разнообразие); various прил(разнообразный);
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