Прыметник к слову боль?

Беларуская мова
Прыметник к слову боль?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моцны боль (муж.род - боль, медаль, шынель, сабака, пыл, яблык)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Отличительные черты православной религии от католической
Ответить
Биология
Емкость мочевого пузыря взрослого человека
Ответить
Русский язык
Пожалуйста только правильно решает мою оценку четвертную
Ответить
Алгебра
Представьте в виде многочлена: 5а^2(4^3-a^2+1) (3с-х)(2с-5х) (3a+2b)^2
Ответить
Химия
Уравнение реакции фенилаланина с соляной кислотой
Ответить