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Прыметник к слову боль?
Беларуская мова
Прыметник к слову боль?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моцны боль (муж.род - боль, медаль, шынель, сабака, пыл, яблык)
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