Определите качество мясных блюд по виду,запаху,вкусу?заранее СПАСИБО
Технология
Определите качество мясных блюд по виду,запаху,вкусу?заранее СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По виду тухлое мясо будет выглядеть темнее, по запаху будет пахнуть тухлым, по вкусу гниль
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