Определите,какое количество вещества хлороводорода содержит столько же молекул, сколько их заключено в 360 г воды. Помогите пожалуйста,очень нужно

Химия

Определите,какое количество вещества хлороводорода содержит столько же молекул, сколько их заключено в 360 г воды. Помогите пожалуйста,очень нужно

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