Определите,какое количество вещества хлороводорода содержит столько же молекул, сколько их заключено в 360 г воды. Помогите пожалуйста,очень нужно
Химия
Определите,какое количество вещества хлороводорода содержит столько же молекул, сколько их заключено в 360 г воды. Помогите пожалуйста,очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вввввоооттт решение сссмммооотттррри
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во сколько действительная площадь прямоугольной комнаты будет отличаться от пло??ади той комнаты на плане если масштаб 1:70? ответ: в 490 в 4900 ...
Математика
Сделайте сокращенные записи: 1)пятьдесят шесть квадратных метров. 2)тридцать два гектара. 3)один квадратный дециметр равен ста квадратным сантиме...
Химия
Перепишите приведенные ниже схемы реакций,вместо знаков вопросов напишите форму??ы соответствующих веществ,расставьте коэффициенты и поясните,к как...
Математика