Определите,какому слову в современном русском языке соответствуют эти слова: ба??ькiвщина (украинское) бацькаушчына (белорусское) отацбина (сербское) domovina (словенское)

Русский язык
Определите,какому слову в современном русском языке соответствуют эти слова: ба??ькiвщина (украинское) бацькаушчына (белорусское) отацбина (сербское) domovina (словенское)
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Гость:
В современном языке- Родина
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