Определите количество вещества в оксиде алюминия массой 175 грамм

Химия
Определите количество вещества в оксиде алюминия массой 175 грамм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)от массы идем на количество: n(Al2O3)=175/102=1.74 моль Mr(Al2O3)=27*2+16*3=48+54=102 гр/моль Ответ:n(Al2O3)=1.74 моль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Димы было 30 конфет, он съел несколько конфет, а оставшиеся стал раскладывать на кучки. когда он пытался разделить их на 2, 3, 4 равные кучки, од...
Ответить
Литература
Написать о любом персонаже турецкой сказки Ашик-кериб Лермонтова литература 4 класс
Ответить
Русский язык
<p>Какое проверочное слово к слову праздник
Ответить
Русский язык
Срочно Какое слово лишнее и почему русский язык
Ответить
Физика
ГРУЗЫ ПОДВЕШЕННЫЕ К КОНЦАМ НИТИ ПЕРЕКИНУТОЙ ЧЕРЕЗ НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК.ПЕРВОНАЧАЛЬН?? НАХОДИЛИСЬ НА ОДНОМ УРОНЕ. m1=1КГ: 2m=4КГ. НА КАКОЕ РАССТОЯНИЕ РА...
Ответить