Определите количество вещества в оксиде алюминия массой 175 грамм
Химия
Определите количество вещества в оксиде алюминия массой 175 грамм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)от массы идем на количество: n(Al2O3)=175/102=1.74 моль Mr(Al2O3)=27*2+16*3=48+54=102 гр/моль Ответ:n(Al2O3)=1.74 моль.
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