Определите молекулярную формулу углеводорода, в котором массовая доля углерода 85,7%. относительная плотность вещества по водороду равна 28. Пожалуйста с дано и полным решением. Срочно!

Химия

Определите молекулярную формулу углеводорода, в котором массовая доля углерода 85,7%. относительная плотность вещества по водороду равна 28. Пожалуйста с дано и полным решением. Срочно!

Автор: Гость