Определите молекулярную формулу углеводорода, в котором массовая доля углерода 85,7%. относительная плотность вещества по водороду равна 28. Пожалуйста с дано и полным решением. Срочно!
Химия
Определите молекулярную формулу углеводорода, в котором массовая доля углерода 85,7%. относительная плотность вещества по водороду равна 28. Пожалуйста с дано и полным решением. Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано D(H2)=28 W(C)=85.7% -------------- CxHy-? M(CxHy)=28*2=56g/mol W(H)=100%-85.7%=14.3% CxHy/56 = 0.857/12 : 0.143/1 CxHy=4 : 8 C4H8 - Бутен или бутадиен
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