Определите молекулярную формулу углеводорода, в котором массовая доля углерода 85,7%. относительная плотность вещества по водороду равна 28. Пожалуйста с дано и полным решением. Срочно!

Химия
Определите молекулярную формулу углеводорода, в котором массовая доля углерода 85,7%. относительная плотность вещества по водороду равна 28. Пожалуйста с дано и полным решением. Срочно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано D(H2)=28 W(C)=85.7% -------------- CxHy-? M(CxHy)=28*2=56g/mol W(H)=100%-85.7%=14.3% CxHy/56 = 0.857/12 : 0.143/1 CxHy=4 : 8 C4H8 - Бутен или бутадиен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите до завтра какой можете
Ответить
Математика
Решите: Найдите значение выражения: 1) |-90| : 15 ; 2) |35| + |-8| ; 3) |-100| * |0|
Ответить
Другие предметы
Как называется йоргут на букву "а"
Ответить
Русский язык
Сколько попугаев седела на каждой ветке первоначально
Ответить
Геометрия
Сторона треугольника равна 24, а высота, проведённая к этой стороне, равна 19. Найдите площадь треугольника. подробно пожалуйста
Ответить