Решите: Найдите значение выражения: 1) |-90| : 15 ; 2) |35| + |-8| ; 3) |-100| * |0|
Математика
Решите: Найдите значение выражения: 1) |-90| : 15 ; 2) |35| + |-8| ; 3) |-100| * |0|
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