Решите задачу Информационный объем текста,подготовленного с помощью компьютера равен 6 КБ(КилоБайт) Сколько листов бумаги понадобиться для распечатывания 2 копий этого текста,если на 1 странице в среднем помещается по 128 сим...

Информатика

Решите задачу Информационный объем текста,подготовленного с помощью компьютера равен 6 КБ(КилоБайт) Сколько листов бумаги понадобиться для распечатывания 2 копий этого текста,если на 1 странице в среднем помещается по 128 символов?Печать односторонняя

Автор: Гость