Сколько попугаев седела на каждой ветке первоначально

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Сколько попугаев седела на каждой ветке первоначально
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Автор: Гость
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Гость:
Полагаю, вы должны сначала дописать условия задачи
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