Определите название текста по первому предложению-Мы прибыли в деревню неподалёку от Новгорода.
Русский язык
Определите название текста по первому предложению-Мы прибыли в деревню неподалёку от Новгорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибыль в деревню....
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