Отзыв на стихотворение 'Звенят ручьи отрадные' Прокофьева
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Отзыв на стихотворение 'Звенят ручьи отрадные' Прокофьева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихотворение хорошое. наступила весна, журчат ручьи. какая красота вокруг!
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