Установите соответствие 1. Избирательность А) Вы одновременно слушаете музыку и делаете домашнюю работу 2. Распределение Б) Вы читали в метро интересную книгу и проехали свою остановку 3. Переключение В) Вы разговаривае...

Обществознание

Установите соответствие 1. Избирательность А) Вы одновременно слушаете музыку и делаете домашнюю работу 2. Распределение Б) Вы читали в метро интересную книгу и проехали свою остановку 3. Переключение В) Вы разговариваете с родителями и вдруг слышите интересную информацию по телевизору

Автор: Гость