Установите соответствие 1. Избирательность А) Вы одновременно слушаете музыку и делаете домашнюю работу 2. Распределение Б) Вы читали в метро интересную книгу и проехали свою остановку 3. Переключение В) Вы разговаривае...
Обществознание
Установите соответствие 1. Избирательность А) Вы одновременно слушаете музыку и делаете домашнюю работу 2. Распределение Б) Вы читали в метро интересную книгу и проехали свою остановку 3. Переключение В) Вы разговариваете с родителями и вдруг слышите интересную информацию по телевизору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 б 2 а 3 в Вроде бы так ты посмотри в интернете
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