Решите пожалуйста номер279
Математика
Решите пожалуйста номер279
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
132.8 * 0.35 = 46.48 132.8-46.48=86.32 86.32:2=41.16 Ответ: Стали- 46.48тыс. т., чугуна и проката - 41.16 тыс. т.
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