Найдите значения вырожений,применив вынесение общего множителя за скобки: а)18×3+18×7 б)74×16-74×15 в)33×7+7×17 г)33×52-31×52
Математика
Найдите значения вырожений,применив вынесение общего множителя за скобки: а)18×3+18×7 б)74×16-74×15 в)33×7+7×17 г)33×52-31×52
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражений* а)18*3+18*7=18*(3+7)=18*10=180 б)74*16-74*15=74*(16-15)=74*1=74 в)33*7+7*17=7*(33+17)=7*50=350 г)33*52-31*52=52*(33-32)=52*1=52
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