Объясните значение терминов амплитуда, период и частота колебаний Пожалуйста

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Амплитуда — максимальное смещение колеблющегося тела от положения равновесия. Амплитуда обозначается буквой «А» и в СИ измеряется в метрах (м).Период — время совершения одного колебания. Период обозначается буквой «Г» и в СИ измеряется в секундах (с).Частота — количество колебаний в единицу времени. Частота обозначается буквой «V» и в СИ измеряется в герцах (Гц).