Определите отделы позвоночника и особенности их строения у млекопитающих
Биология
Определите отделы позвоночника и особенности их строения у млекопитающих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Шейный отдел, позвонки с отростками, прикрепление к головному мозгу 2. Грудной отдел, самые крупные повонки в теле человека 3. Поясничный отдел, вместе с грудным образует S-образный изгиб позвоночника 4. Крестцовый отдел, состоит из 1 крупного широкого позвонка 5. Рудиментарный копчиковый отросток
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