ОПРЕДЕЛИТЕ ПАДЕЖ :сонном, первый ,чистенький , тяжёлым ,новогодней!!ДАЮ 50 БАЛОВ ПЛИ??ЗЗЗЗЗЗ!!
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ОПРЕДЕЛИТЕ ПАДЕЖ :сонном, первый ,чистенький , тяжёлым ,новогодней!!ДАЮ 50 БАЛОВ ПЛИ??ЗЗЗЗЗЗ!!
Ответ(ы):
Гость:
Сонном-предложный падеж,именительный-первый,чистенький-именительный,тяжёлым-творительный,новогодней-творительный падеж.Но ,надо иметь ввиду ,чтобы точно определить падеж имени прилагательного нужен контекст или текст.
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