ОПРЕДЕЛИТЕ ПАДЕЖ :сонном, первый ,чистенький , тяжёлым ,новогодней!!ДАЮ 50 БАЛОВ ПЛИ??ЗЗЗЗЗЗ!!

Русский язык
ОПРЕДЕЛИТЕ ПАДЕЖ :сонном, первый ,чистенький , тяжёлым ,новогодней!!ДАЮ 50 БАЛОВ ПЛИ??ЗЗЗЗЗЗ!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сонном-предложный падеж,именительный-первый,чистенький-именительный,тяжёлым-творительный,новогодней-творительный падеж.Но ,надо иметь ввиду ,чтобы точно определить падеж имени прилагательного нужен контекст или текст.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин привезли 180 кг печенье , конфет на 30 кг меньше , чем печенье , а халвы на 20 кг меньше ,чем конфет.сколько халвы привезли в магазин?
Ответить
Русский язык
Помогите написать сказку про. Имя числительное кратко 10 предложений прошу помоги??е
Ответить
Английский язык
Помогите пжл.............
Ответить
Биология
Основные признаки класса птицы
Ответить
Окружающий мир
Какие профессии необходимы в экономике
Ответить