Помогите написать сказку про. Имя числительное кратко 10 предложений прошу помоги??е

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Помогите написать сказку про. Имя числительное кратко 10 предложений прошу помоги??е
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жил был числительный. Звали его Морф. Жил он один. И как то гуляя по лесу.... он вышел на тропинку и встретил там замечательно сверкающий знаменатель. Которого звали Копик. И вот они подружились. Морф пригласил Копика к себе домой. Дома они делали разные прикольные вещи, решали примеры, веселились, пили чай с пряниками. Им было весело. И время у них пролетело не заметно. И когда уже пришло время расходиться по домам, они не хотели по тому что так сильно подружились.
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