В1. Чем членистоногие отличаются от других беспозвоночных? 1) тело состоит из неодинаковых члеников 2) система опоры и движения образована хитиновым покровом и мышцами 3) передвигаются с помощью лопастевидных выростов 4) кровен...
Биология
В1. Чем членистоногие отличаются от других беспозвоночных? 1) тело состоит из неодинаковых члеников 2) система опоры и движения образована хитиновым покровом и мышцами 3) передвигаются с помощью лопастевидных выростов 4) кровеносная система замкнутая 5) покровы тела и мышцы образуют кожно-мускульный мешок 6) конечности расчлененные В2. Установите соответствие между насекомым и типом его развития. Насекомое Тип развития а) азиатская саранча 1) неполное превращение б) комнатная муха 2) полное превращение в) капустная белянка г) колорадский жук д) постельный клоп В3. Установите соответствие между членистоногим животным и классом, к которому его относят. Животное Класс а) медоносная пчела 1) Ракообразные б) майский жук 2) Паукообразные в) чесоточный зудень 3) Насекомые г) дафния д) креветка е) черный таракан
Ответ(ы):
Гость:
В1. 126 В2. 12221 В3. 332113
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
Указывая название, обозначение, диапазон и занимаемую область памяти, опишите известные вам типы данных, используемые в языке Паскаль.
Математика
В два магазина отправили 118 ящиков яблок. когда оба магазина продали 2200 кг яблок, т?? в первом магазине осталось 7 ящиков яблок, а во втором-11 ...