В1. Чем членистоногие отличаются от других беспозвоночных? 1) тело состоит из неодинаковых члеников 2) система опоры и движения образована хитиновым покровом и мышцами 3) передвигаются с помощью лопастевидных выростов 4) кровен...

Биология

В1. Чем членистоногие отличаются от других беспозвоночных? 1) тело состоит из неодинаковых члеников 2) система опоры и движения образована хитиновым покровом и мышцами 3) передвигаются с помощью лопастевидных выростов 4) кровеносная система замкнутая 5) покровы тела и мышцы образуют кожно-мускульный мешок 6) конечности расчлененные В2. Установите соответствие между насекомым и типом его развития. Насекомое Тип развития а) азиатская саранча 1) неполное превращение б) комнатная муха 2) полное превращение в) капустная белянка г) колорадский жук д) постельный клоп В3. Установите соответствие между членистоногим животным и классом, к которому его относят. Животное Класс а) медоносная пчела 1) Ракообразные б) майский жук 2) Паукообразные в) чесоточный зудень 3) Насекомые г) дафния д) креветка е) черный таракан

Автор: Гость