Плиз, сообщение о старинных ремеслах

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Кузнечное делоСамым древним народным промыслом на Руси стало кузнечное дело. Кузнецы ковали орудия труда, инструменты (железные сошники, косы, серпы, ножи, пилы, замки) и оружие (мечи, сабли, наконечники стрел, кольчуги, шлемы).Отдельной отраслью было «златокузнечное», т. е. ювелирное дело. Мастера изготавливали искусные ювелирные вещи – бронзовые амулеты и украшения: подвески, пряжки, колты и гривны (древние серьги и ожерелья). Ювелирные украшения выполнены в технике зерни (на изделие напаивался узор, состоявший из множества шариков) и скани (рисунок наносили тонкой проволокой, напаянной на металлическую поверхность, а промежутки между сканными перегородками заполняли разноцветной эмалью). Так получались высокоценные ювелирные изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, типично русские украшения. Ювелирная техника русских мастеров была очень сложной, а их изделия пользовались большим спросом во многих странах мира.Гончарное ремеслоГончарное ремесло обособилось несколько позже кузнечного. В XI в. появляется гончарный круг. Помимо самой разнообразной посуды гончары изготовляли кирпичи.Обработка дереваДохристианская Русь знала литье и чекан, керамику и вышивку, владела тонким мастерством эмалей. Киевские художники владели резьбой по кости, чернением, гравировкой по металлу, изготовлением изразцов, стеклоделием.Но искуснее всего Русь была в обработке дерева. Деревянные постройки, избы и хоромы, ворота и мосты, крепостные стены, а также лодки, хозяйственная утварь щедро украшались резьбой и определяли ее облик.Художественная росписьИздавна Русь славилась своим фарфором и искусством художественной росписи. Сложились даже разные школы и направления этого этих народных промыслов:Гжель – это название фарфора с нарядной синей росписью на белом фоне. Название это произошло от названия местности под Москвой. Гончарное ремесло существует здесь с начала XIV века. Гжельская керамика известна и популярна во всем мире.Жостовская роспись (по названию деревни под Москвой) - декоративная живопись маслом на металлических подносах, покрываемых затем лаком: цветы и фрукты, исполненные яркими красками на черном фоне.Палехская миниатюра (по названию райцентра в Ивановской области) – так называется живопись на лаковых изделиях из папье-маше. Шкатулки и ларцы с бытовыми фольклорными, литературными, историческими, религиозными сюжетами, выполненными яркими красками по черному фону. Искусство палехской лаковой миниатюры восходит к XV веку. Первоначально художники писали иконы. Старинная технология росписи передается из поколения в поколение. Хохлома - это ручная роспись по дереву. Этому промыслу более 300 лет. Чашки, солонки, стулья, полки – расписаны диковинными огненно-алыми цветами. Секрет этих изделий в том, что их два-три раза покрывают лаком, а потом закаляют в печи. От этого лак желтеет, и деревянные расписные чашки становятся похожими на драгоценную позолоченную посуду.Лубок – русские народные картинки, созданные путем оттиска на бумаге с деревянного клише. Продаваемые на ярмарках еще в XVII веке, вплоть до начала XX-го, считались самым массовым видом изобразительного искусства Руси. Тематика народных картинок очень разнообразна: она охватывает темы религиозные и нравоучительные, народного эпоса и сказок, исторические и медицинские, обязательно сопровождаемые назидательным или шутливым текстом, повествующие о нраве и быте того времени, содержащие народную мудрость и юмор.Ремесло в ТулеВ любом уголке России и далеко за ее пределами можно встретить тульский самовар. О появлении первых самоваров в Туле известно с 1778 года. Существует около 200 разновидностей самовара. В Туле есть даже музей самоваров. Но главным русским сувениром считается матрешка - полая внутри, ярко расписанная деревянная кукла, из которой, одна за другой, вынимаются такие же куклы, мал-мала меньше.