1) 3хgt;- 18; 2) -8хlt; 32; 3) 5уgt; 16; 4) 6, 5уgt; 13; 5) -8хgt; 24 6) 7, 5lt;30

Математика
1) 3хgt;- 18; 2) -8хlt; 32; 3) 5уgt; 16; 4) 6, 5уgt; 13; 5) -8хgt; 24 6) 7, 5lt;30
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Гость:
1) х>-6 2) х<-4 3) у>3,2 4) у>2 5) х>-3 6) х<4
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