Определите по картам атласа по территории каких современных стран путешествовал Марко Поло

География
Определите по картам атласа по территории каких современных стран путешествовал Марко Поло
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Автор: Гость
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Гость:
Китай афганистан иран ирак азербаджан грузия турция венеция) если не считать еще страны где он морем мимо проплывал
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