Определите по картам атласа по территории каких современных стран путешествовал Марко Поло
География
Определите по картам атласа по территории каких современных стран путешествовал Марко Поло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Китай афганистан иран ирак азербаджан грузия турция венеция) если не считать еще страны где он морем мимо проплывал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Поезд шёл 2часа со скоростью 75км/ч и 3часа со скоростью 80км/ч. Какой путь прошёл пое??д за всё это время ?